Caen. Handball (Proligue) : Les Vikings retrouvent quelques couleurs contre la lanterne rouge

Le match.

"On joue notre tête face à Besançon, on va essayer d'en faire un match de coupe dans la tête des joueurs". Thomas Lamora le vice-président du Caen Handball ne pouvait pas être plus clair en préambule de la réception de Besançon, lanterne rouge du classement. Mais le début de match n'a pas été de nature à rassurer les dirigeants normands. De la 3e à la 26e minute, Besançon joue son jeu et Caen ne parvient jamais à trouver les bons enchaînements. Rapidement menés, les hommes de Mihailovic courent après le marquoir, allant jusqu'à concéder 4 buts de retard (16e) avant de revenir quasiment à la parité au repos (15-16).

Cavalier seul dans le dernier quart d'heure

Le second acte voit Caen repartir avec entrain. Les Vikings parviennent à prendre le contrôle des opérations à la 36e minute... pour ne plus jamais le lâcher. Jusque là plutôt accrocheur, les hommes de l'Est lâchent totalement prise à l'orée du dernier quart d'heure et l'écart enfle alors. Contraints de l'emporter de six buts pour reprendre le goal average particulier; les Caennais accélèrent mais ne relèvent pas ce dernier défi, restant à cinq buts d'avance au buzzer final 31-26.

La fiche.

CAEN : Mancelle : 9 buts, Corneille : 5 buts, Langevin et Aguilar : 4 buts, Pleta et Zeljic : 3 buts, Rossi et Garcia : 1 but, gardiens : Sedarevic 8 arrêts /24 tirs et Arsenic 6 arrêts/16 tirs.

