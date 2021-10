Caen. Rendez-vous ce dimanche pour le 4e duathlon de Caen !

Très en vogue aujourd'hui, les courses de plein air façonnent de nombreux férus de sport et du goût de l'effort. Le duathlon, discipline alliant à la fois un temps de course à pied, du vélo ainsi qu'un nouveau temps de running compte chaque année de nombreux adeptes sur le cour Koenig à Caen (Calvados). Et pour cause, le Caen triathlon attend pour cette édition, du dimanche 18 mars 2018, pas moins de 750 participants sur un événement devenu très prisé en Normandie pour les habitués du double-effort. "C'est devenu un événement majeur dans le calendrier des duathlètes. Il est important de dire que l'effort en duathlon est différent voire plus difficile qu'en triathlon car quand on sort de l'eau, on arrive relativement frais sur le vélo. Là on a déjà quelques kilomètres de course dans les jambes", explique Mickaël Richomme, entraîneur et également licencié au club. Ludovic Lemaréchal, Anthony Le Duey, Pierrick Née ou encore Clément Dubuc, spécialistes de duathlon et têtes d'affiche seront plus que jamais morts de faim sur la ligne de départ.

"Mêler les différents publics"

Ainsi, au-delà d'un enjeu de qualification pour les demi-finales nationale et support des championnats de Normandie, de nombreux débutants y trouveront également leur compte. "Il est vrai que le triathlon freine les novices. Le duathlon est donc beaucoup plus accessible et adaptable à tous niveaux", glisse l'une des pierre angulaires de l'organisation. Avec l'idée d'intensifier le nombre d'adhérents -comme le fait le club depuis la mise en place de ses événements qui lui a rapporté plus de 105 licenciés - l'un des objectifs majeurs est de faire découvrir une pratique encore trop considérée comme inaccessible. Novices et experts, êtes-vous prêts à relever le défi ?

Pratique. Horaires : 8h45 - 17h. Lieu : Cour Koenig 14000 Caen. Contact : 06.27.24.11.48

