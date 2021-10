Rouen. Ivre, il s'en prend aux policiers à Elbeuf

Le 10 mars 2018 dans la soirée, la police patrouille à Elbeuf (Seine-Maritime) à un rond point de la ville. Ils aperçoivent alors un individu de 33 ans qui titube et s'allonge sur la chaussée. Il a l'air mal en point et les policiers viennent à son secours. L'homme se redresse alors et gesticule pour refuser le contact corporel avec les fonctionnaires. Les policiers se rendent vite compte qu'il est en état d'ébriété et semble incontrôlable tant il se rebiffe au point de porter coups de poing et de pieds à deux d'entre eux. Il est finalement maîtrisé, et interpellé. Lors de son transfert, le suspect est démenotté pour le et en profite pour renouveler ses coups, atteignant cette fois un policier au thorax.

Livré à lui-même

Enfin entendu au commissariat, il refuse le test de l'éthylomètre mais explique qu'il allait à une rave party en ayant déjà trop bu, avoue son addiction à l'héroïne. Il semble souffrir d'un état de santé très précaire. "Je m'excuse pour tout ça", bredouille-t-il à la barre. Trois mentions sont portées à son casier judiciaire pour vols et outrages. Pour la partie civile, "le prévenu n'est pas en état de comprendre", mais le ministère public assure qu'"il ne fait aucun cas des avertissements reçus". Sa défense constate : "une vie d'errance ne l'a pas aidé jusqu'alors". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il écope de quatre mois de prison dont trois assortis du sursis ainsi que d'une mise à l'épreuve de deux ans.

