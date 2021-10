Une habitation faite de colombages a été la proie de flammes violentes et occasionnant un brasier particulièrement chaud. Le toit de la maison s'est effondré mais aucune personne n'a été blessée, les cinq occupants ont été évacués. 4 heures après le début du sinistre, 18 engins et 44 pompiers sont encore sur place et éteignent le feu, qui a été maitrisé depuis une heure.