Il assomme sa cousine avec une bouteille

Le jeune homme rentre complètement ivre (2 grammes). Il croise à l’entrée de l’immeuble, sa cousine Sarah, de deux mois sa cadette. Il pense alors que cette dernière insulte sa mère. Son sang ne fait qu’un tour. Il se précipite sur elle et l’assomme avec la bouteille de vodka qu’il tient à la main. La jeune fille, qui porte une minerve et une attelle à l’avant-bras, se voit prescrire dix jours d’interruption temporaire de travail.

Des regrets

Jugé en comparution immédiate pour ces faits lundi 12 décembre, M. K dit ne pas se souvenir de grand-chose, les bras immuablement croisés, et indique regretter son geste. Le tribunal a suivi les réquisitions du Procureur et a condamné le jeune homme à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis. M. K est parti directement en prison à l’issue de l’audience. Il pourra aménager sa peine, et subira un suivi socio-judiciaire de deux ans.