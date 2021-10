Caen. La rénovation clés en main se développe à Caen

Le service de coaching dans la construction et la rénovation se développe. L'enseigne My Home Project à Caen (Calvados) qui a ouvert ses portes début janvier 2018 en est une bonne illustration. "On s'occupe des projets de construction, de l'idée du client jusqu'à la finalisation. On centralise toutes les démarches afin de faire gagner du temps, accompagner et guider dans les démarches", présente Anna Jaroslawski. Si l'essentiel des projets accompagnés par l'agence concerne la construction, la rénovation et l'extension sont également dans leurs cordes. S'appuyant sur un vaste réseau d'entreprises et d'agences immobilières, "le coaching permet d'éviter de se prendre la tête", confie la gérante.

Remplacer intégralement plutôt que faire du surfaçage

"Il est possible de rénover sa cuisine ou sa salle de bain sans tout remplacer. On peut améliorer un plan de travail par exemple", remarque Kévin Lancelin, architecte d'intérieur pour l'entreprise de décoration caennaise Lancelin & Fils. "Les grandes enseignes vendent des "produits miracles" pour rénover, mais ce n'est que du surfaçage, ce n'est pas durable." Le remplacement complet, notamment pour les deux pièces dites techniques que sont la cuisine et la salle de bain, est généralement privilégié.

Pour ce faire, l'entreprise propose également un service clés en main : ils font les plans, proposent leur idée au client puis font les liens avec les artisans. "Ça évite de faire plein de devis pour les gens qui n'ont pas le temps. Le clés en main se développe, c'est l'avenir", reconnaît Kévin Lancelin. "La centralisation dans les projets de construction et de rénovation plaît beaucoup. Dans d'autres régions c'est déjà bien développé. La concurrence devrait arriver assez rapidement", prévoit Anna Jaroslawski.

- My Home Project : 4 rue Buquet, Caen. - Lancelin & Fils : 69 rue de Geôle, Caen.

