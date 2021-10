Caen. Les peintures et matériaux écologiques s'invitent dans la construction

Combiner travaux d'intérieur, construction ou rénovation avec ses principes écologiques, c'est possible. Des commerçants à Caen et Falaise (Calvados) proposent des peintures et matériaux pour la maison respectueux de l'environnement et moins nocifs pour la santé.