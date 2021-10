Les cartes fleurissent sous le sapin

A l’intérieur : des cartes-cadeaux. La nouveauté ne fait pas l’unanimité parmi les Caennais : “Une carte-cadeau, ce n’est pas cadeau”, affirme Thomas, 28 ans. “Moi, je préfère carrément recevoir un chèque”, souligne Marie, 32 ans. “Au moins, je peux choisir où dépenser l’argent plutôt que de me voir imposer une enseigne”. Elsa, 25 ans, a reçu deux cartes-cadeaux au Noël dernier, avec plus ou moins de bonheur. “La première était valable dans une de mes boutiques préférées. J’ai dépensé son montant en plusieurs fois avec plaisir. La seconde, dans un magasin que j’aime moins... J’ai mis beaucoup de temps à me décider pour finalement choisir une écharpe par dépit !”

Une carte, plusieurs magasins

Si les cartes-cadeaux sont moins personnelles, elles séduisent néanmoins : “Je préfère en recevoir une plutôt qu’un cadeau que je n’aime pas”, explique Oscar, 14 ans. Des sites Internet proposent également désormais des cartes-cadeaux valables dans plusieurs magasins, comme Kadéos (2 000). Donateur et bénéficiaire prennent ainsi moins de risques.