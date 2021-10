Compostage : l’expérience au pied de l’immeuble

À l’initiative du syndicat de copropriété du 6, rue de la Cardonière, en collaboration avec le Syvedac et Caen la mer, ce site de traitement original des déchets ménagers sera expérimenté pendant un an par les habitants. “Au-delà d’une belle expérience, c’est une formidable occasion de réunir les habitants”, précise Pierre Latour, responsable de la co-propriété. Le compost collecté servira aux habitants et à l’entretien des espaces verts.