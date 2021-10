Diffusion ce soir d'un documentaire qui provoque la colère du FN.

France 2 propose dès 23h10 un documentaire consacré à Marine Le Pen et qui provoque la colère du Front National avant même sa diffusion. Ce reportage est signé Caroline Fourest et Fiammetta Venner. Elles avaient déjà publié une biographie papier au début de l'année qui fait l'objet actuellement de poursuites en diffamation sur de nombreux points émanant de plusieurs leaders frontistes. Le procès, initialement fixé aujourd'hui et demain a finalement été repoussé à juillet 2012.



Précédemment, France 2 vous propose une soirée documentaire avec d'abord dès 20h35 Guilaine Chenu et Françoise Joly avec un nouveau numéro d'Envoyé spécial. Puis dès 22h05, le magazine Complément d'enquête prendra le relais avec un sujet sur le Carlton de Lille.



Sur les autres chaînes, il y aura de la fiction. Sur M6, en première partie de soirée, découvrez “L'homme de la situation”, un téléfilm avec Stéphane Plaza. Vous retrouverez l'animateur de « Maison à vendre », « Recherche appartement ou maison », « Les experts, c’est vous » et « On ne choisit pas ses voisins » dès 20h50 ce soir.



Sur TF1, un épisode de Julie Lescaut en première partie de soirée suivi de New York unité spéciale.



Sur France 3, un grand classique du cinéma avec Le jour le plus long.



La série Body of Proof sur Canal suivie de The Big C a 22h20 pour les abonnés.



Enfin, une comédie française de 1969 vous sera proposée sur Arte, il s'agit de "Le grand amour".