Christopher Guéna, étudiant lavallois en droit de 20 ans, annonce qu’il est candidat à la présidentielle ! Le jeune homme a déjà créé son parti politique, intitulé « Société Nouvelle » et affirme avoir 6 promesses de signatures, il lui en faut 500 ! Et il est désormais possible d’être candidat à une élection présidentielle en France dès 18 ans contre 23 ans auparavant après une modification du code électoral en avril dernier.