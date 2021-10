Tariq Ramadan: une troisième femme a porté plainte pour viols

Cette Française d'une quarantaine d'années, qui souhaite garder l'anonymat, affirme avoir été sous l'emprise du théologien suisse et avoir subi, sous la menace, de multiples viols entre 2013 et 2014 en France, à Bruxelles et à Londres, selon la source proche du dossier citant la plainte, également révélée par Europe 1 et L'Express.

A LIRE AUSSI.

Accusé de viols, Tariq Ramadan présenté à un juge en vue de sa mise en examen

Calvados :une femme accuse son mari de viol, elle est jugée pour dénonciation calomnieuse

Accusé de viols, Tariq Ramadan a été déféré en vue d'une mise en examen

Visé par des plaintes pour viol, Tariq Ramadan en pleine tourmente

Longtemps figure influente de l'islam en France, Tariq Ramadan mis en examen pour viols et incarcéré