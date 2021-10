Rouen. Bonne table à Rouen : À la braise, rue Saint-Vivien

À peine la porte franchie, on est déjà plongé dans l'ambiance. Dans le restaurant À la braise, à Rouen, la cuisine est ouverte et donne sur la salle. Les odeurs nous accompagnent dès l'entrée, de même que le bruit de la viande qui grille sur le charbon ardent. Le ton est donné et la salle, plutôt petite, est bien aménagée avec une partie présentant de larges canapés et une autre bistrot avec table et chaise de bar.

En tout, une petite dizaine de tables sont disposées, dans une ambiance moderne, teintée de noir, très "bistrot chic". Un sentiment renforcé par les briques noires aux murs. Si la cuisine est ouverte, la viande est aussi visible dans les vitrines réfrigérées avant la cuisson.

Une viande tendre

Sur la carte, les plats commencent à 9,50 euros avec un large choix de grillades allant des brochettes de poulet, aux merguez et aux différentes pièces de bœuf. À noter que, pour les amateurs de poissons, le restaurant propose aussi du saumon et des gambas. Je me laisse tenter par les brochettes de bœuf, accompagnées de frites et de salade. L'assiette est généreuse et surtout, la viande est très tendre et fond presque dans la bouche. Elle est accompagnée par une sauce au choix, je me suis porté sur l'ail et fines herbes pour relever le plat. En supplément, des légumes sont proposés tels que des champignons ou des poivrons.

La carte des desserts est plus restreinte avec une mousse au chocolat et deux sortes de tiramisu. Ce jour-là, je n'ai pu en goûter aucun, le restaurant n'avait plus de dessert en réserve. Qu'importe, le plat a suffi à me restaurer.

Pratique. 10, rue Saint-Vivien à Rouen. Tél : 09 73 24 02 34