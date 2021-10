Caen. À Caen, le salon de thé Joséphine rouvre ses portes

"Ce salon de thé c'est vraiment nous". Les deux nouvelles gérantes du salon de thé Joséphine à Caen sont tout sourire. Mercredi 7 mars 2018, elles rouvrent l'établissement fermé depuis novembre 2017. "On y allait très souvent avant", explique Florence Lecorneur la pâtissière. Elle a décidé de se lancer dans cette aventure avec sa fille, Mélissa Hervo. "Nous voulons allier gourmandise et bien-être". La décoration et la carte ont très peu changé.

Du bio et du végan

"La plupart de nos produits sont bios", expliquent-elles. Au menu pour le midi, différentes formules avec des cakes salés et des assiettes bien-être. "Il y a au moins toujours un plan végan et sans gluten". Pour le goûter, place au carotte cake, thé matcha et autre café latte.

Petit plus : le salon de thé est ouvert le dimanche et propose deux formules de brunch.

Pratique. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à 19h30. 118 boulevard Maréchal Leclerc. Tel : 07 71 71 22 25