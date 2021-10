Conches-en-Ouche. Disparition d'une adolescente dans l'Eure : la gendarmerie lance un appel à témoins

Océane Carrée a 15 ans. La jeune femme est portée disparue depuis lundi 5 mars 2018 à 6h30. Elle a été vue pour la dernière fois à Conches-en-Ouche (Eure).

La gendarmerie lance un appel à témoins via les réseaux sociaux pour retrouver l'adolescente. Elle mesure 1,52 m, est de corpulence normale, a les cheveux longs et châtains foncées. Elle portait vraisemblablement un blouson noir et une paire de basket noires au moment de sa disparition.

A LIRE AUSSI.

Elle disparaît après une rupture amoureuse à Saint-Romain-de-Colbosc : la gendarmerie lance un appel à témoins

Un adolescent disparaît en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoin

Affaire Grégory: les zones d'ombre de la soirée du 5 novembre 1984

Disparition de Vanessa : l'interminable attente de sa mère

Joggeuse disparue en Haute-Saône: conférence de presse du procureur à Vesoul