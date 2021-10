L'Aigle. La Foire aux Arbres de L'Aigle (Orne) 2018

Avant le printemps, la ville de L'Aigle organise sa traditionnelle foire aux arbres et aux plantes sur la place Boislandry et la place de l'Europe, ce samedi 10 et dimanche 11 mars 2018.



Trouvez toutes sortes de plantes, arbres, fleurs et autres végétaux, et surtout des conseils de la part de pépiniéristes locaux.



Gilles Fontaine, conseiller municipal à la ville de l'Aigle vous en dit plus... :





Ne vous reste plus qu'à trouver votre bonheur sur les étals.

Samedi 10 et dimanche 11 mars.Entre 10 h et 19 h, sur les places Boislandry et de l'Europe à L'Aigle. Restauration sur place.