2 adolescents à scooteur heurtent un arbre tombé sur la route dans le Perche

Deux garçons âgés de 16 et 18 ans blessés ce mardi matin, un peu avant 8h, dans un accident de scooteur, àLa Madeleine Bouvet, près de Bretoncelles dans le Perche ornais. L’ainé, est allé percuté de plein fouet un arbre tombé sur la route à cause d’un bon coup de vent. Le plus jeune est allé à son tour heurter le premier scooteur puis l’arbre. Tous les deux ont été blessés, l’un plus sérieusement. Ils ont été pris en charge par le Samu, avant d’être évacués vers le centre hospitalier de Nogent le Rotrou.