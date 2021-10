Caen. Près de Caen, les Jeannette présentent leur nouvelle usine

Il fallait être patient samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 à Colombelles près de Caen (Calvados) pour accéder à la nouvelle usine des madeleines Jeannette. De nombreux curieux se sont pressés pour les journées portes ouvertes.

Une boutique de 200m2

Et une fois à l'intérieur, la bonne odeur de beurre et de gâteaux sortant du four fait bien oublier les quelques heures d'attente. L'ancienne boutique de Démouville a fermé ses portes au profit de celles de Colombelles et de ses 200m2 de boîtes de madeleines mais également chocolats, cidres et thé.

Les madeleines ont de la place dans la boutique de 200m2. - Margaux Rousset

"1 500 madeleines sortent toutes les heures de ces machines", explique Manu aux visiteurs. Il s'occupe de la production. Dans l'usine de Colombelle de 3 100m2 et avec un four plus puissant, l'usine produit deux tonnes de madeleines chaque jour. Le bâtiment de Démouville sert pour l'instant d'espace de stockage. Des madeleines sans gluten y seront produites plus tard.

1 500 madeleines sont produites toutes les heures dans le nouveau four. - Margaux Rousset

Prochaine étape pour les Jeannette ? L'exportation vers la Chine possiblement en 2019.