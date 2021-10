Le Caen Basket Calvados enflamme son Palais des Sports

Les Caennais ont impressionné l'assistance, l'adversaire et eux-mêmes lors en s'imposant 94-73. "Quand on joue comme ça, on est vraiment une équipe injouable", savoure Nadir Naïdji, particulièrement adroit derrière la ligne des trois points. "On a été constants, durs et rigoureux de A à Z, appuie Fabrice Calmon. C'était un match très abouti. On a fait ce qu'on voulait faire."

Caen a pris l'ascendant dès le départ, au point d'infliger un écart de 25 points aux Briochins à la mi-temps (51-26). Saint-Brieuc a limité la casse dans le deuxième acte mais n'a rien pu faire face au jeu collectif des Caennais. Vainqueur de son septième match cette saison – le septième à domicile – Caen est en forme avant de défier le leader Berck pour le premier match retour, samedi 17 décembre.