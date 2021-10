Foot: l'arbitrage vidéo autorisé pour la Coupe du monde

Cette aide technologique, déjà testée dans plusieurs compétitions depuis 2016, porte uniquement sur quatre cas: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty, et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné.

