Le-Havre. La course des 15 km du Havre se profile en mars

C'est devenu un rendez-vous incontournable de la vie sportive havraise : les 15 km du Havre (Seine-Maritime). Il s'agit en cette année 2018 de la 36e édition. L'épreuve se déroulera le dimanche 18 mars. Au programme : la traditionnelle course à pied de 15 km entre la ville basse et la ville haute (un parcours de cinq kilomètres réalisé trois fois), mais également un 5 km course et un 5 km marche.

Au profit du handisport

Une épreuve au profit du sport et du handicap, grâce à l'association organisatrice OASIS. L'événement étant organisé entièrement par des bénévoles, toute la recette est consacrée au handisport. Écoutez Richard Stenker, le président de OASIS :

En 2017, les 15 km du Havre avaient réuni 500 participants.

15 km du Havre – dimanche 18 mars 2018 à 10h devant l'Hôtel de ville – inscription possible sur le net ou à l'espace Coty le samedi 17 mars 2017.