Fécamp. Un cortège de supers-héros pour le carnaval de Fécamp

Pendant cette période de vacances d'hiver la ville de Fécamp organise son carnaval, mercredi 7 mars. Les super-héros sont au coeur de cette édition 2018. Batman, Iron Man, Captain America, Catwoman et d'autres prendront tous la même direction, celle du carnaval et du divertissement. Les déambulations s'annoncent animées et hautes en couleurs dans les rues de Fécamp.

Écoutez Luc Foubert, directeur de la communication et de l'événementiel à Fécamp :

Luc Foubert nous dévoile le programme du carnaval Impossible de lire le son.

Le cortège (sécurisé) partira ce mercredi 7 mars à 14h devant l'office de tourisme. Toutes les infos sur ville-fecamp.fr et la page facebook “Ville de Fécamp”.

A LIRE AUSSI.

A l'hôpital psychiatrique, la folie du carnaval de Rio à l'état pur

"Non c'est non": les femmes contre le harcèlement au carnaval de Rio

A Rio, un carnaval de rue très populaire mais sans le sou

L'agglo de Fécamp Valmont harmonise sa collecte de déchets

Le carnaval de Rio bat son plein, place aux écoles de samba