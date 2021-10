Un week end de sports dans l'Orne

Football... 17ème journée de Ligue 1…

Caen a encaissé deux buts face à St Etienne et perd 2 places au classement… les bas normands sont dorénavant 12ème, à seulement 4 points du premier reléguable…

8ème tour dela Coupe de France

Laval s'est logiquement imposé 2 à 0 face à Sannois St Gratien, formation de CFA 2 …

Le Mans se qualifie en s’imposant 1 à 0 face à Guingamp, une confrontation entre pensionnaire de ligue 2…

Avranches bat 3 à 1 Les Herbiers, et Cherbourg se qualifie aussi, 2 à 1 face à Saran

Basket / Pro A

Le Mans a battu Roanne, 70 à 67 ! .Le MSB est 5ème ...

Nationale3

Lisieux s’est incliné 67 à 80 face à Evreux. Les lexoviens sont 5ème .

Pré Nationale

Les garçons d’Alençon se sont imposés 72 à 44 face à Douvres, et les filles battent sèchement Pont l’Evêque 102 à 33. Les filles comme les garçons sont leadeur de leur classement .

Rugby - Fédérale 3

Versailles bat L’Aigle 23 à 22 ! Au classement L’Aigle est 4ème .

Tennis de table :

Argentan B grimpe en Nationale 2 après avoir battu Chalons en Champagne 11 à 8.

Judo, excellent résultat pour Joseph Terhec de l’Alliance Judo 61. Il termine à la 5ème place du tournoi international junior d’Aix en Provence en ayant battu le N° 1 français en quart de finale. Et 2 podiums et une 5ème place au tournoi International de Harnes dans leNord Pas de Calais qui a réunit plus de 1000 combattants et 18 nations étrangères. De l’Or pour Renaud Gadois, et du bronze pour Nicolas Monnier en cadet .....

Le boxeur poids léger d’Alençon, Anthony Tamisier, est champion de France néo-professionnel. Il a remporté son titre samedi soir à Florange en Lorraine en s’imposant aux points, 39 à 37.