Rouen. Football : le FC Rouen s'incline à Saint-Lô

La pente est de plus en plus glissante pour les Diables Rouges. Le samedi 24 février 2018, le FC Rouen a subi une cinquième défaite consécutive pour le compte de la 17ème journée de National 3. Cette fois, c'est sur la pelouse de Saint-Lô qu'ils se sont inclinés (2-0).

Le match a tourné en faveur des Manchois au cours de la seconde mi-temps avec un premier but quelques minutes après la reprise, marqué par Bopu, puis un second but de Lambard à la 64e minute, qui a scellé définitivement le sort du match.

La première sortie est donc manquée pour le nouvel entraineur David Fouquet et son équipe, qui restent à la 13e place du classement, avant de recevoir la lanterne rouge Dives-Cabourg le samedi 10 mars 2018.

