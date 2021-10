Caen. Travaux du tram à Caen : onze arbres coupés sur l'avenue du six juin

Les travaux pour le nouveau tramway à Caen (Calvados) ne prennent pas de vacances. Et il va y avoir du bruit et un peu plus de place sur l'avenue du six juin, en plein centre-ville.

Onze arbres vont être coupés pour respecter des règles de sécurité par rapport aux travaux. Cinq le seront au niveau de la station Quai de juillet, deux à proximité du carrefour avec la rue Guilbert et quatre au niveau de la station Bernières.

"Les arbres sont l'âme de l'avenue"

En apprenant cette nouvelle, les gérants du magasin Les Ateliers du son, situé au 43 avenue du Six juin, ont voulu marquer le coup vendredi 23 février 2018. Ils ont fabriqué une balançoire accrochée sur ses arbres. "C'est vraiment dommage d'abattre les arbres, c'est ce qui fait le charme de cette avenue", explique Thierry Heurtevent. Une manière de protester à leur manière même s'ils savent qu'ils ne pourront rien y faire.

Dans le cadre de ces travaux, Caen la mer rappelle que pour chaque arbre coupé, un arbre sera replanté.