Bernard Sainz condamné à de la prison ferme

Le 18 octobre dernier, ils étaient 5 dans le box des accusés : 4 professionnels du cheval, et le très médiatique docteur Sainz, par ailleurs bien connu dans le monde du cyclisme sous le pseudo de "Docteur Mabuse" ; il écope de 15 mois de prison, dont 3 mois « ferme » … et de 7500€ d’amende.

Chez les professionnels du cheval :

-Même peine, pour Jacques Augé.

-12 mois de prison avec sursis et 15.000€ d’amende pour Yann-Marie Porzier.

-10 mois avec sursis et 10.000€ pour Jean-Philippe Dubois et pour Sven Pauwels.

« C’est une parodie de justice » … « une peine de prison arbitraire », selon Bernard Sainz, qui ajoute : « l’honneur est sauf pour la justice ».

France Galop, qui était partie civile, obtient 1€ symbolique.

Les condamnés ont décidé de faire appel de ce jugement.