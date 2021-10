Otages fusillés le 15 décembre 1941 : Caen se souvient

Parmi les fusillés caennais, Lucien Sampaix, journaliste et secrétaire général du journal l’Humanité, et Michel Farré, Mondevillais de 20 ans arrêté parce qu'il distribuait des tracts. Aucun n'avait été condamné à mort... Jacques Vico, résistant et défenseur de la mémoire de cette époque, se souvient. Écoutez le.



Pratique. Début de la cérémonie à 10h30 aujourd'hui avenue Guynemer à Caen (devant la plaque des Fusillés du 43e Régiment d'Artillerie). Notez aussi qu'une conférence-débat autour des fusillades du 15 décembre 1941 est organisée au Mémorial à partir de 15h30.

Photo : Pascal Blanchetier, maire-adjoint de Caen chargé de la démocratie participative, de l'intégration et de la citoyenneté, Jacques Vico, ancien résistant et Joël Jeanne, maire-adjoint de Mondeville.