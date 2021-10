Bricqueville-sur-Mer. Bricqueville sur Mer : un homme gravement blessé dans un accident

Deux hommes de 50 et 30 ans, ont été blessés dans l'accident de leur voiture, mardi 20 février 2018, sur la D20 à Bricqueville sur Mer (Manche). Le plus âgé, a été grièvement blessé, le quinquagénaire a été transporté à l'hôpital d'Avranches. La plus jeune des deux victimes, a elle aussi été prise en charge par les pompiers. Plus légèrement blessé, le trentenaire a été transporté à l'hôpital voisin de Granville.

Les circonstances de l'accident devront être établies par l'enquête.

