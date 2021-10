Festival. Talents aiguilles : les femmes sur le devant de la scène à Mondeville

Du mardi 20 février au vendredi 16 mars 2018, les femmes sont à nouveau sur le devant de la scène à l'occasion de la 6e édition du festival Talents aiguilles, organisé par le carrefour socioculturel de la ville de Mondeville (Calvados).

Parmi les invitées, Nina Morato et les Tiki Sisters pour la musique, Sélavie et Pauline Koehl pour l'humour et "Avant les mots" pour le spectacle jeune public. Talents aiguilles, c'est aussi L'atelier familial d'art postal sur les femmes illustres : mosaïque, couture sont aussi des occasions de se poser et de partager.

Place à la création féminine

Talents Aiguilles s'installe aussi à Mondeville 2 pour des ateliers créatifs : Yakacréer, Couture Créa ou bien encore les Trésors de Perlaminette proposent différentes animations. Au menu également, des rencontres avec des auteures comme Emmanuelle Grün. Le festival fait aussi la part belle aux expositions.

Parmi elles, l'exposition Torchons par le collectif "8 Femmes pour le 8 mars", créé à l'initiative de Pénélope. Une idée originale puisque pas moins de 100 torchons vont investir les locaux du carrefour socioculturel et sportif pour démontrer que ce symbole, jusqu'alors attaché à l'image soumise de la femme, est désormais sorti du placard.

Pour la partie spectacle, il faut bien sûr compter sur de l'humour, de la musique avec le trio musical des Tiki Sisters. Et il ne s'agit là que d'un bref aperçu de ce festival désormais reconnu et très attendu.

Pratique. Jusqu'au mercredi 14 mars 2018 au carrefour socio culturel et sportif. Entrée libre. Infos au 02 31 82 22 73

