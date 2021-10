Bréauté. Trophée des entrepreneurs : une entreprise du Pays de Caux récompensée

Antonia Mautalen a repris l'entreprise CSTP (Bréauté en Seine-Maritime) en octobre 2015 avec son associé Christophe Gibon. Deux ans et demi après cette reprise, la société est en pleine forme et ses deux dirigeants ont reçu le Trophée des entrepreneurs catégorie Reprise de la CCI Seine Estuaire. Le prix a été remis mercredi 24 janvier 2018.

Antonia Mautalen, une entrepreneuse dans l'âme

CSTP est une entreprise spécialisée dans la fermeture, les clôtures et la métallerie qui existe depuis presque 30 ans. Elle travaille pour les particuliers et les professionnels. La société emploie 47 personnes et à la tête de la structure une femme : Antonia Mautalen. Elle est âgée de 48 ans et son goût pour l'entreprenariat remonte à son enfance (son père était déjà chef d'entreprise).

Antonia Mautalen a commencé sa carrière comme organisatrice de salon professionnel à Paris. Elle est partie à l'étranger pendant dix ans (entre l'Espagne et le Maroc) pour travailler dans l'immobilier. Elle est revenue sur Le Havre pour créer une société spécialisée dans la rénovation de logements, puis elle a racheté, avec son associé Christophe Gibon, CSTP en octobre 2015.

Le Trophée des entrepreneurs catégorie Reprise, dont Antonia Mautalen est très fière. - Gilles Anthoine

Fière d'avoir conservé les emplois

Une chef d'entreprise qui aime se rendre sur le terrain au contact de ses salariés. Elle se dit fière d'avoir pu conserver l'ensemble des emplois déjà présents au moment du rachat. Elle est également très fière du Trophée des entrepreneurs. Il s'agit pour elle d'une reconnaissance de son travail par les élus locaux et les autres entrepreneurs.

Antonia Mautalen à la tête de CSTP. Impossible de lire le son.

