Yvetot. La médiathèque d'Yvetot fait peau neuve

C'est une véritable cure de jouvence pour la médiathèque intercommunale Guy de Maupassant d'Yvetot (Seine-Maritime). Pour les 40 ans de l'établissement, d'importants travaux sont prévus à partir du jeudi 15 février 2018. La façade sera entièrement refaite avec un nouveau bardage. Toutes les fenêtres vont être changées pour gagner en économie d'énergie. De plus, un nouvel ascenseur sera installé pour répondre aux normes d'accessibilité.

La médiathèque est l'équipement culturel phare de la communauté de communes de la région d'Yvetot. Écoutez son président, Gérard Charassier :

Travaux à la médiathèque d'Yvetot. Impossible de lire le son.

Les travaux se dérouleront en quatre phases :

• 15, 16 et 17 février 2018 : fermeture au public de la médiathèque.

• Du 19 février au 31 mars 2018 : accueil du public sur le site de l'Assemblaye (avec accès limité aux documents).

• Entre avril et mai 2018 : accueil du public sur le site de l'Assemblaye (avec accès total aux documents).

• Juin 2018 : réouverture des espaces " Musique et cinéma " et " Adulte " de la médiathèque et maintien de l'espace " Jeunesse " à l'Assemblaye.



Coût de l'investissement : 1 100 000 euros (financé par la Communauté de communes de la région d'Yvetot, l'Etat et le département de Seine-Maritime).

Médiathèque intercommunale Guy de Maupassant : 9 rue Pierre de Coubertin à Yvetot – Site de l'Assemblaye : 8 rue du champ de Mars à Yvetot

A LIRE AUSSI.

La médiathèque de Sées ouvre après deux ans de travaux

Le Havre : rénovation totale pour le stade Youri Gagarine

En Alsace, un libraire itinérant sillonne les déserts culturels