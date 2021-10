Caen. [Notre dossier] A Caen, les livreurs de repas à vélo fleurissent

Deliveroo, Fetch, Kebi Shop ... les coursiers à vélo sont de plus en plus nombreux à pédaler dans les rues de Caen (Calvados). Nous avons comparé leurs différentes offres.

L'offre

En matière de livraison de repas, les Caennais commencent à avoir le choix et le vélo comme moyen de locomotion, plus facile à utiliser en centre-ville et plus écologique, est le mode opératoire le plus plébiscité par ces entreprises.

Depuis le 18 janvier, les coursiers Deliveroo, en uniforme bleu, perchés sur leurs vélos, ont fait leur apparition. La plate-forme de livraison de repas est partenaire avec une dizaine de restaurants de la ville. Parmi lesquels : Sushi Shop, Les Fils à maman, Holy Moly ou encore Sa Se Su. Une offre que l'on retrouve chez le petit dernier : Fetch. "Nous proposons pour l'instant entre 10 et 15 restaurants, explique Antoine Canu qui gère l'aspect marketing de la société, dans les villes moyennes comme Caen il y a une vrai demande et pour le vélo c'est parfait avec peu de dénivelé", continue-t-il. Une ville parfaite pour la livraison à vélo, il n'en fallait pas plus pour les Rouannais Kebi Shop. Depuis le mois de juillet 2017, ils livrent les menus de huit restaurants caennais (L'Atelier du burger, le Grenier à crêpes, Fleur du désert).

Et comme on est jamais aussi bien servi que par soi -même, certains restaurants de Caen ont décidé de se lancer tous seuls dans la livraison à vélo sans passer par les plateformes de livraison. C'est le cas de la Boîte à Pizza et Mythic Burger qui depuis le mois de janvier dispose de trois vélos électriques en plus de leurs scooters de livraison.



Deliveroo propose ses services depuis le 18 janvier à Caen. - © Mikael Buck / Deliveroo

La commande

Toutes les sociétés proposent des commandes en ligne. Pour Deliveroo et Fetch, les sites se ressemblent fortement. Il suffit d'indiquer son adresse pour pouvoir accéder aux différents restaurants partenaires. Les menus sont bien détaillés tout comme sur le site de Kebi Shop. Ces trois sites disposent d'une application mobile.

Les horaires de livraison correspondent bien évidemment à celles d'ouverture des restaurants. Des pré-commande sont possibles (par exemple commander à 15h pour être livré à 19h30). Au niveau des frais de livraison, ils sont de 3,50 € chez Fetch. Il faut compter 2,50 € chez Deliveroo et Kebi Shop même si vous commandez dans plusieurs restaurants en même temps. Ils sont à 2 € pour Mythic Burger pour toutes commandes en dessous de 25 € (au-delà, les frais de livraison sont gratuits). La Boîte à Pizza

Pour tous les sites, le paiement par carte bleue est possible et les prix sont les mêmes que dans les restaurants.

La livraison

La valeur ajoutée de ces livraisons à domicile à vélo est la rapidité. Toutes proposent une livraison en moins de 30 minutes. Paris tenus. "Finalement ça ne prend pas plus de temps qu'avec nos scooters, explique Henri Teinturier pour Mythic Burger et La Boîte à pizza. Le délai de livraison va plutôt varier en fonction du nombre de commande". Fetch déploie une vingtaine de coursiers pour Caen, ils livrent dans un rayon de 3 km. Kebi Shop dispose pour l'instant de quatre coursiers, "mais ça suffit pour couvrir toute la ville", précise Maxime Delaporte, l'un des deux fondateurs.

Grâce aux applications mobiles, ils est possible de suivre en temps réel le trajet des livreurs pour Deliveroo et Fetch mais pas pour Kebi. "On n'est pas vraiment dans cette logique de géolocalisation. Un coursier peut livrer plusieurs endroits sur son trajet sans que ça lui prenne plus de temps". En revanche, les clients reçoivent un message sur l'application si jamais leur livraison a du retard.

Le petit dernier à Caen, c'est Fetch depuis le 15 février. - Fetch