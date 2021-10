Explorer. Architecture: en mars, 80 événements à découvrir en Seine-Maritime

En mars, de nombreuses activités gratuites sont proposées au public pour sensibiliser à l'architecture contemporaine dans le cadre du Mois de l'architecture. Anne le Bellégo directrice du Forum, maison de l'architecture nous parle de cet évènement :

En quoi consiste cette manifestation ?

"Le mois de l'architecture contemporaine en Normandie a pour but de faire découvrir à tous les publics l'architecture urbaine et le paysage. Cette année nous proposons plus de 80 évènements disséminés sur l'ensemble du territoire normand. Il s'agit d'expositions, d'installations architecturales participatives, d'ateliers pour les enfants ou encore de visites de bâtiments remarquables. Ce sont parfois des visites à trois voix qui mettent en présence les commanditaires, les architectes et les utilisateurs. Il s'agit de comprendre comment une ville se construit et de quelle manière on habite cette ville en fonction de nos besoins. Nous voulons par le biais de cette manifestation rendre intelligible l'architecture contemporaine et que cet art soit reconnu comme une forme de culture, une expression de la modernité"

Qui organise l'évènement? Les deux maisons d'architecture de Normandie travaillent en partenariat pour mener à bien cet évènement. Ce type de manifestation existe ailleurs sur le territoire français. C'est la maison de l'architecture de Strasbourg qui a innové avec ce concept en 2004, nous avons été les seconds à reprendre l'évènement en 2006 et la manifestation a ensuite essaimé dans plusieurs régions comme la Bourgogne, le Languedoc et les pays de la LoireArchitecture:.

Quel type de manifestation pourra-t-on découvrir à Rouen et dans l'agglomération ?

"Le forum à Rouen accueille une exposition sur le co-urbanisme : il s'agit de présenter 15 projets français ou étrangers sur la façon d'habiter la ville en faisant participer les habitants. Mais en lien avec l'actualité, nous proposons aussi de découvrir de grands chantiers comme l'aménagement des quais bas rive gauche à Rouen ou les projets de transformation des hangars 108 et 107. Cette année la ville de Rouen est partenaire, cela nous permet de mettre un coup de projecteurs sur les chantiers rouennais mais aussi de valoriser des initiatives locales par une randonnée d'écriture dans la cité-jardin des sapins ou une visite des jardins partagés de Grammont. Laisser sa place à la nature dans la ville est un sujet tout à fait actuel et cela permet aussi de renforcer le lien social."

Et à proximité de Rouen ?

"Chaque année nous intégrons à la programmation de nouveaux territoires et cette fois-ci nous avons décidé de mettre en avant deux sites à Caudebec-en-caux : Muséoseine et le quartier du marais. À Muséoseine nous concentrons notre visite sur l'infrastructure et les équipements de ce musée très moderne en termes de scénographie. Le quartier du marais n'en est encore qu'à l'état de projet : nous pourrons cependant visiter le site et découvrir en quoi consiste la phase d'étude."

Pratique. Du 1er au 31 mars 2018. Programme complet sur www.moisdelarchitectureennormandie.fr