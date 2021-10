Caen. Mobilisation de lycéens à Caen : un syndicat accuse un CPE d'agression

C'est une vidéo qui a déjà été vue plus de 8 000 fois sur le compte Twitter de UNL - SD Calvados‏. On y voit l'entrée du lycée Victor Hugo à Caen (Calvados), quartier Calvaire Saint-Pierre, jeudi 8 février 2018, lors de la mobilisation de lycéens contre la sélection à l'université et la réforme du baccalauréat.

• À lire aussi. Les lycéens essaient la nouvelle plateforme post-bac, " Parcoursup "



Les images attestent d'une situation tendue entre manifestants et personnels de l'établissement. Le syndicat qualifie la suite "d'agression". Faux, rétorque la direction. "Il s'agissait d'un élève extérieur au lycée, qui a franchi les grilles pour accéder au local à poubelles, afin d'utiliser les conteneurs pour le blocage. Le CPE, qui a reçu un coup au torse, l'a repoussé des deux mains", explique Laurent Macrel, le proviseur. "Une assistante d'éducation a aussi été blessée à la cheville", poursuit-il.

Une plainte déposée

Contacté, l'UNL - SD maintient le terme "d'agression". "Je connais très bien cet élève. Il a des responsabilités nationales au sein de notre syndicat. Je sais qu'il ne ferait pas n'importe quoi", affirme Nathan Le Potier, secrétaire général. "Ses blessures ont été constatées par un médecin. Il a reçu cinq jours d'ITT."

Voilà la vidéo de l'agression de notre camarade @LorisPena par le CPE du Lycée Victor Hugo sur le blocus de ce matin, contre la sélection à l'université. Face à cet acte inadmissible une chose est sur, nous n'allons pas en rester là. Force à notre camarade. pic.twitter.com/vFnOT3F7yS — UNL - SD Calvados (@UNL_SD_14) 8 février 2018

Selon lui, une plainte pourrait être déposée par ce dernier.

A LIRE AUSSI.

Faible mobilisation nationale contre les réformes de l'université et du bac

Réformes université et bac: nouvelle mobilisation sans élan