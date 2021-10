Caen. En Normandie, une pétition du monde culturel contre le "déséquilibre territorial"

Jeudi 8 février 2018, une pétition a été lancée par des acteurs du monte artistique en Normandie, pour dénoncer le soutien du Conseil régional "à certaines structures culturelles implantées sur la métropole [de Rouen] accentuant ainsi le déséquilibre territorial." Le texte fait suite à une réunion qui s'est tenue mardi 6 février à ce sujet, entre artistes, représentants de structures culturelles, de syndicats professionnels et de fédérations de Normandie.

Hausse annoncée du budget

Ils demandent notamment à la présidence de région et aux affaires culturelles de maintenir la hausse du budget annoncé pour la culture qui doit passer de 37 millions d'euros en 2017 à 40 millions d'ici 2019. Ils disent ne pas en voir la couleur et évoquent également des changements en interne. "Ce départ de tous les chefs de services (A Caen, quatre responsables auraient demandé une mise en disponibilité ou un congés d'un an) alimente les rumeurs concernant la déstructuration du service culturel, le renoncement de la Région à son rôle de leader dans l'organisation et le suivi des structures culturelles et des compagnies indépendantes." Le débat ne fait que commencer.

A LIRE AUSSI.

La Région augmente son budget

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Hervé Morin dévoile les grands axes de sa politique sportive pour la Normandie

Normandie. Primaires, réorganisation de la région, attractivité : Hervé Morin fait le point