Agressions sexuelles : prison ferme

Hier, mardi 5 octobre, le tribunal de Caen a jugé un seul et même homme pour deux affaires de moeurs. Dans un premier temps, le prévenu était jugé pour l'agression sexuelle de huit enfants. Pour cela, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à une mise à l'épreuve de trois ans. Il devra aussi indemniser ses victimes à hauteur de 44 000 euros.



Dans un second temps, le prévenu devait répondre de faits similaires sur une fillette. Il a été là aussi condamné à six mois de prison ferme et à payer 3000 euros de dommages et intérêts.



L'homme, récidiviste, avait déjà été condamné pour viol dans le passé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire