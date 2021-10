Exposition. Deauville rend hommage à Françoise Sagan

C'est une exposition intimiste qui se tient jusqu'au dimanche 11 mars 2018 au Point de Vue à Deauville (Calvados). Elle ressort des clichés et des documents privés de l'écrivain Françoise Sagan.

L'occasion de découvrir une femme dans sa vie privée et publique, chez elle, entourée de ses amis. Cette collection privée est exceptionnelle et nous permet de découvrir Françoise Sagan sous un autre angle. Denis Westhoff, le fils de l'écrivain, a même puisé dans ses archives personnelles pour faire de cet événement une vraie découverte.

Deauville, un havre de paix pour l'écrivain

Et s'il l'exposition se tient à Deauville, cela n'a rien d'un hasard. La célèbre station balnéaire est le décor de son roman Bonjour Tristesse et Françoise Sagan était tombée sous le charme de la ville. L'exposition restitue cette relation si particulière qu'elle entretenait avec Deauville. On peut la voir sur des clichés au théâtre du casino ou dans les salles de jeux ou bien encore à l'hippodrome de la Touques.

Car Françoise Sagan aimait le jeu, la fête et les promenades en solitaire sur la plage de Deauville, moments propices à l'inspiration d'écriture. L'exposition est donc un juste retour des choses et surtout un très bel hommage rendu à l'écrivaine.

Pratique. Jusqu'au dimanche 11 mars au Point de Vue à Deauville. Tél. 02 31 14 40 00

