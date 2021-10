Baby-sitting. Rouen : s'organiser pour passer la soirée de la Saint-Valentin sans ses enfants

La Saint-Valentin approche et, pour passer la soirée en amoureux, certains vont vouloir faire garder leurs enfants. Le mot d'ordre : "S'y prendre à l'avance", affirme Salomé Bayle, chargée de communication pour l'agence Les Lucioles, à Rouen (Seine-Maritime) qui propose de garder les enfants à domicile. "D'habitude, nous demandons un délai de huit jours entre la prise de contact et la garde d'enfant, explique-t-elle, mais pour la Saint-Valentin, on a réduit nos délais." Les parents peuvent donc prendre contact avec l'agence jusqu'au lundi 12 février 2018 pour faire garder leur enfant le mercredi 14 février 2018.

Des petits aux plus grands

"Ce délai est nécessaire car les familles doivent rencontrer les intervenants avant le jour J, pour savoir si le contact passe bien et pour donner différentes instructions", poursuit Salomé Bayle. Il faut aussi que les baby-sitters puissent organiser leur emploi du temps. Les Lucioles proposent de garder les enfants pendant au moins 1 h 30, voire plus selon les besoins. "Nous prenons en charge aussi bien les tout-petits de moins de 3 ans que les plus grands jusqu'à, en général, 12 ans", ajoute Salomé Bayle.

Pratique. Les Lucioles, 4 rue Saint-Eloi à Rouen. Tél. : 02.35.885.911

