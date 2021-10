Beau programme d'animations pour le premier week-end de Décembre à Saint-Lô

SAMEDI 3 DÉCEMBRE :



MISS SAINT-LÔ / Les 22 prétendantes au titre de Miss Saint-Lô sont prêtes à affronter les 400 spectateurs de la Salle Allende ! La soirée se déroulera de la façon suivante :



1er passage des Miss : Tenue élégante, chic.

David Marks : numéro de grande illusion.

2ème passage des Miss : Tenue de ville.

Liza Foulatier chante trois chansons de son répertoire.

3ème passage des Miss : Maillot de bain.



ENTRACTE (Délibération du jury)



Défilé professionnel avec la participation des magasins Lecaplain, Franck, La Réserve, Lune & L'Autre, Izaline, Glade, X-O, Etat d'Esprit, Côté Marque, Le Lézard Vert, Chaussures Dominique, Cybèle, Peinturier, Optic 2000.



Présence EXCEPTIONNELLE du mannequin Laura Tanguy (2ème dauphine de Miss France 2008, et Miss France 2008 -remplaçante de Valérie Bègue-.



DIMANCHE 4 DECEMBRE :



Les Foulées Saint-Loises créent l'événement... Les coureurs vont s'emparer de la ville. Les enfants, s'emparent, eux, des jeux gonflables sous la halle. Pendant ce temps se préparent deux gros spectacles :



LES FRERES STEY / Les motards de l'extrême, à 30 mètres de hauteur...

Artistes funambules depuis plus de 8 générations, à pied et à moto sur un câble de 14 millimètres sans filet ni ceinture de sécurité à plus de trente mètres de hauteur. Un show exceptionnel, gratuit, sur la Place de la Mairie, 15 h.



LA VÉRITABLE HISTOIRE DES RAVIOLI / Du théâtre en plein air, à la sauce circassienne.

Rassemblez tous les ingrédients (un grand père un peu borné, un fils autoritaire, une sage tante, une fille comptable et des mioches...) dans une roulotte, faîtes chauffer le tout sous la lumière des projecteurs, et découvrez une famille attachante, résolue à faire face à la crise économique en jouant l'histoire de sa vie à la sauce circassienne. Square de la Rue Piétonne, 16h45. Gratuit.

Ecoutez Mathieu Johann, Président de Saint-Lô Commerces nous parler du programme du Week-end! MAthieu Johann qui était plutôt en forme jeudi dernier à l'antenne avec Rodolphe!