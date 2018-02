Grève chez Carrefour : le début d'une longue mobilisation en Normandie

Lundi 5 février 2018, les salariés du Carrefour Contact de la Demi-Lune à Caen (Calvados) était en grève pour protester contre la fermeture annoncée de leur magasin.

Le ton monte chez Carrefour en Normandie après la révélation de la liste des magasins touchées par une fermeture. Parmi les six boutiques concernées sur le territoire de l'ancienne Basse-Normandie, la boutique de la Demi-Lune à Caen (Calvados), dont les salariés étaient en grève lundi 5 février 2018.

"Des nuits blanches et des peurs"

La nouvelle est tombée vendredi et Christelle Doduin, adjointe au chef de magasin, assure qu'elle ne s'y attendait "pas du tout. C'est quand même un magasin qui a un chiffre d'affaires supérieur à d'autres, on a eu certes des difficultés au début mais nous avions pris notre rythme de croisière". Avec les 13 employés de la boutique, elle manifeste sur le parking de la boutique, devant les rideaux baissés et les pancartes "en grève".

"Nous étions contents d'intégrer un groupe comme Carrefour, se souvient-elle. Mais ils veulent déjà se séparer de nous. Nous avions déjà connu ça quand ont été Dia, ça fait deux fois, ce n'est pas évident. Pour les salariés il y a eu des nuits blanches et des pleurs... ", poursuit-elle. "Ça a été le coup de massue pour les employés, confirme Cédric Fredel, le chef de magasin. Surtout qu'on ne sait pas du tout ce que l'on va devenir derrière, ce qui est sûr c'est qu'ils ne pourront pas reclasser 2 400 personnes."

D'autres actions à venir

Jeudi 8 février 2018, il sera avec ses employés dans le bus direction Massy où ils participeront à la grande manifestation organisée par Force Ouvrière devant le siège du groupe Carrefour. Le même jour, une action aura lieu à l'hypermarché d'Hérouville-Saint-Clair où une grève est annoncée.

