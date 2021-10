Parcours. La ronde, art contemporain dans les musées rouennais

Jusqu'au 26 mars 2018, les huit musées de la RMM exposent les œuvres choisies de 14 artistes contemporains. L'opération baptisée "la ronde" s'organise pour la 3e année consécutive. Fenêtre ouverte sur l'art contemporain, elle met en perspective tradition et modernité.

Dialogue entre tradition et modernité

Évènement dédié à l'art contemporain, La ronde est née grâce à la collaboration des musées de la métropole rouennaise. Au sein des collections permanentes des huit musées participants, des œuvres contemporaines sont mises en scène afin d'établir des correspondances entre tradition et modernité. Construit grâce au partenariat de la Mam galerie et de la maison des arts - des acteurs culturels locaux - cet évènement est conçu comme un véritable parcours pour inviter les visiteurs à circuler d'un musée à l'autre et pour redécouvrir sous un nouvel angle les thèmes abordés dans les collections.

Promouvoir l'art d'aujourd'hui

"La ronde est organisée pour la troisième année consécutive, souligne Sylvain Amic commissaire d'exposition, mais l'évènement s'étoffe réellement. Face au faible nombre de structures spécialisées dans l'art contemporain dans l'agglomération nous avons la prétention de prendre le relais et de faire de la RMM un véritable opérateur culturel : de financer des productions d'art contemporain et de donner l'opportunité à de jeunes artistes de se faire connaître". Parmi les 14 artistes participants, les deux commissaires d'exposition, Joanne Snrech et Sylvain Amic ont néanmoins convié des figures emblématiques de l'art contemporain tels Ann Veronica Janssens et Georges Adéagbo : "Il nous semblait essentiel de favoriser l'émergence de jeunes artistes tout en témoignant des mouvances actuelles avec des artistes reconnus dans le monde de l'art pour présenter un panel représentatif de la création d'aujourd'hui".

Propositions inhabituelles

Si l'année passée deux concerts pop-rock ont été proposés dans le cadre de cet évènement, les commissaires d'exposition ont cette fois choisi de mettre en perspective art contemporain et magie contemporaine grâce au partenariat établi avec le cirque théâtre d'Elbeuf. Tout au long de l'exposition, sont également proposés en marge de nombreux ateliers créatifs destinés à un public familial : les ateliers "flash" animés par des plasticiens. "Au cours de ces ateliers le public est invité à se pencher sur la démarche particulière d'un artiste comme Roland Cros ou Benoît Billotte, explique Sylvain Amic et de s'approprier les techniques de l'artiste". Ces ateliers permettent de se familiariser avec de nombreuses disciplines : photographie, design, vidéos ou encore sculpture, mais l'évènement met aussi l'accent sur le discours lié à l'art et, pour faciliter la compréhension des œuvres, organise de nombreuses rencontres avec les artistes : une façon efficace de décloisonner l'art contemporain.

Pratique. Jusqu'au 26 mars. Musées de la RMM. Entrée gratuite. http://musees-rouen-normandie.fr

