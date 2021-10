Yébleron. Trois jeunes du Pays de Caux à l'Europ'Raid

La 5e édition de l'Europ'Raid se déroulera du 28 juillet au 19 août 2018. Un raid aventure qui se dispute par équipe de trois au volant d'une 205. L'objectif est de distribuer du matériel scolaire. L'Europ'Raid va traverser 20 pays et rallier 23 villes (10 000 kilomètres au total).

Un trio Normand

Dans le Pays de Caux (Seine-Maritime), trois jeunes ont décidé de relever le défi. Harmonie est âgée de 23 ans. Elle est chargée de communication en recherche d'emploi. Florentin, son compagnon, est un mécanicien de 25 ans. Ils habitent tous les deux Yébleron. Enfin, Alexis est le cousin de Florentin. C'est un éducateur spécialisé de 24 ans habitant Saint-Laurent-de-Brévedent. Tous les trois, ils forment l'équipe Northmen Raid. C'est le goût de l'aventure et l'action humanitaire qui les a séduits.

• Écoutez le reportage Tendance Ouest :



Northmen Raid à l'Europ'Raid 2018 Impossible de lire le son.

Besoin de sponsors

Pour participer à l'Europ'Raid, nos trois Normands de Northmen Raid ont besoin de réunir un budget de 5 300 euros. Une somme qui comprend les frais d'inscriptions, l'achat de la voiture, l'essence, les frais de routes, la nourriture et autres dépenses. Pour les fournitures scolaires, le trio réalise des collectes pour réunir cent kilos de matériels. Fin janvier 2018, il leur manque encore beaucoup d'argent. Harmonie, Florentin et Alexis sont déjà aidés par des entreprises locales (garage Renaux Lainé à Bolbec, le restaurant Le Bistrot à Bolbec, le chausseur Bretelle à Yvetot et Fauville-en-Caux, la coiffeuse Guylène à Bolbec, le contrôle technique Dekra à Bolbec et la boulangerie Charly à Fauville-en-Caux) mais ils sont à la recherche d'autres sponsors. Ils ont même lancé une cagnotte en ligne.

