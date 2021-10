Grâce au don d'un Breton, des étudiants d'Intechmer auront bientôt un bateau

Tout commence par une petite-annonce, postée au mois de décembre 2017, comme une bouteille à la mer : "cette demande est un peu osée : nous sommes un groupe de 20 jeunes gens hyper dynamiques qui ont de l'énergie à revendre et un projet à porter !"

Un voilier de 6 mètres

Avec ces mots, Benoît Berlizot, étudiant à Intechmer, espère convaincre un internaute de leur faire don d'un bateau. "En trois jours, j'avais une réponse positive : un Breton, qui a peu l'utilité de son voilier, un monocoque de 6,2 m, nous l'a proposé" raconte l'élève en 2e année de Production et valorisation des ressources marines. Le voilier Merquel - du nom d'une pointe bretonne - est actuellement amarré dans le Morbihan.

Benoît a pu partager la bonne nouvelle avec ses camarades du projet Int'Explorer, que mènent les étudiants dans le cadre de l'association Exocéan. L'objectif, pour les jeunes, c'est d'apprendre à manœuvrer un voilier, mais aussi de réaliser des cartographies marines, des prélèvements, pour mettre en pratique les cours.

A la recherche de sponsors

Reste désormais à trouver une place de port et à financer l'entretien du bateau. "Nous organiserons des opérations de nettoyage de plage, et nous cherchons aussi des sponsors" précise Thomas Haize, chef de projet et élève en 1ere année de Gestion de l'environnement marin. Sans oublier le convoyage du bateau de la Bretagne au Cotentin, qui devrait intervenir l'été prochain.



La Normandie Bouge : le beau cadeau d'un Breton aux élèves d'Intechmer Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Transat Jacques-Vabre: Vivo a Beira, le bateau qui tape à l'oeil des favelas

Vendée Globe: les équipes aux petits soins des bateaux jusqu'au départ

Pologne: des sans-abris veulent mettre les voiles