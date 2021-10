Cherbourg. Keny Arkana, Naâman, Soom-T... Les têtes d'affiche des Art'Zimutés

Le festival Les Art'Zimutés s'apprête à souffler sa 19e bougie, du 28 au 30 juin 2018, sur la plage verte de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Les têtes d'affiches de cette nouvelle édition ont été annoncées mardi 30 janvier.

Keny Arkana, la Marseillaise en Normandie

La Marseillaise Keny Arkana viendra poser son rap engagé samedi 30 juin. L'occasion de découvrir son dernier album, L'Esquisse 3, douze ans après le premier opus. "De la spontanéité, de la créativité, de l'énergie, des idées, du sens et du son" promettent les organisateurs.

Naâman chez lui, ou presque

Les villes maritimes, Naâman connaît. Ce prince du reggae est originaire de Dieppe (Seine-Maritime). Sa musique évoque le voyage, entre rythmes cadencés ou suaves, et reflète une personnalité authentique et spontanée. Découverte, le vendredi 29 juin.

Soom-T, la renaissance

L'artiste qui avait percé avec le tube "Take a Walk" revient avec un album intitulé Born Again. Une voix unique, un flow singulier, et des messages engagés. C'est ce qui compose sa musique, à la frontière du Reggae, de la Soul, du Hip-Hop et des sonorités traditionnelles. Elle rejoindra Keny Arkana le samedi 30 juin.

Le rap de Chill Bump

Pour compléter ces têtes d'affiches, le duo Chill Bump, et sa dernière galette, Going Nowhere. Cet album raconte le choix de l'indépendance par rapport à l'industrie musicale, ainsi qu'au business du rap actuel, ligne de conduite des Tourangeaux depuis leurs débuts en 2010. Rendez-vous vendredi 29 juin.

La Faim du Tigre, les locaux !

Les Valognais de la Faim du Tigre ont été plébiscités lors du premier tremplin du Cotentin. Ils auront donc l'honneur de se produire sur la scène Verte dans des conditions professionnelles. L'occasion de se laisser porter par leur univers électro-pop, contrasté par des sonorités à la fois nostalgiques et chaleureuses.

Pratique. Les Art'Zimutés, du 28 au 30 juin 2018 sur la plage verte. Information et réservations sur www.lesartzimutes.com.

A LIRE AUSSI.

Cherbourg: Boulevard des Airs au festival Les Art'Zimutés

Keny Arkana prépare son album avec "Abracadabra"

Kendrick Lamar et Lorde, vent de nouveautés à Coachella