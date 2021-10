Les sorties cinéma du mercredi 30 novembre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*Le chat Potté



Film d'animation américain (en 3D dans les salles équipées



Les aventures épiques du Chat Potté, bien avant de rencontrer Shrek.



*Les Lyonnais



Film policier français de Olivier Marchal avec Gérard Lanvin



L'histoire vraie d'Edmond Vidal dit Momon, voleur de pacotille qui est entré dans le grand banditisme après un passage en prison. Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine, Momon tente d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se retirant des "affaires" et en s'occupant de sa famille. A l’inverse de son compagnon gangster Serge Suttel, qui malgré le temps n’a rien renié de son itinéraire...





*The Lady



Film franco-britannique de Luc Besson avec Michelle Yeoh



The Lady" est une histoire vraie, une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris, et surtout d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple. "The Lady" est aussi l’histoire d’une femme birmane devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie.





*Rhum express



Comédie dramatique américaine avec Johnny Depp et Aaron Eckhart



Lassé de sa vie new-yorkaise, le journaliste Paul Kemp s’expatrie sur l’île paradisiaque de Porto Rico. Très vite, il adopte le rythme de la vie locale, fait de douceur de vivre et de beaucoup de rhum… Lorsque Kemp est engagé par Sanderson pour écrire un article élogieux sur son dernier plan véreux, il se retrouve face à un vrai choix : soit il met sa plume au service de cet homme d’affaires corrompu, soit il dénonce tout et révèle les trafics sordides. Sur l’île et ailleurs, son choix va faire des vagues…







Le coup de coeur de Jean-Marie va au film "Le chat Potté", idéal pour cette fin d'année. Ecoutez sa réaction et le programme et les animations à venir du Palace à Equeurdreville :

