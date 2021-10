Vers 4 h, dimanche 6 novembre, rue Jean Fleury à Cherbourg (Manche), pour une raison indéterminée, une voiture est allée percuter un mur de l'enceinte de l'hôpital Pasteur de la ville. Deux hommes âgés de 22 et 23 ans sont grièvement blessés, une jeune femme et un jeune homme de 21 ans le sont plus légèrement.