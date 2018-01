Classement ATP: Federer sur les talons de Nadal, Cilic 3e

Roger Federer est revenu sur les talons de Rafael Nadal au sommet de la hiérarchie mondiale du tennis, selon le classement ATP publié lundi au lendemain de la victoire du Suisse en finale de l'Open d'Australie face à Marin Cilic qui gagne trois places et monte sur le podium.

Désormais détenteur du nombre hallucinant de 20 titres du Grand Chelem après avoir conservé celui de Melbourne, Federer, 36 ans, est revenu à 155 points ATP de son grand rival espagnol qui a abandonné en quarts en Australie où il défendait les points d'une finale.

L'Open d'Australie aura coûté cher à Jo-Wilfried Tsonga qui, battu en 16es de finale, perd 4 places au 19e rang, son plus mauvais classement depuis le 30 août 2015. Il cède la place de N.1 français à Lucas Pouille désormais 17e mondial (+1) malgré sa défaite dès le 1er tour à Melbourne. Adrian Mannarino atteint à 29 ans son meilleur classement (25e, +2) après avoir joué un 16e de finale.

Cilic atteint lui aussi à 29 ans son meilleur classement en détrônant de la 3e place Grigor Dimitrov (4e) qui a été éliminé en quarts du premier tournoi du Grand Chelem 2018.

Alexander Zverev, éliminé en 16es, et Dominic Thiem, battu en 8es, font également les frais de la progression du Croate et perdent une place chacun respectivement aux 5e et 6e rangs.

Le Britannique Kyle Edmund et le Sud-Coréen Chung Hyeon, révélations de l'Open d'Australie où ils ont atteint les demi-finales, intègrent pour la première fois le Top 30: Edmund au 26e rang (+23) et Chung au 29e (+29).

Sorti de son relatif anonymat durant la quinzaine australienne tant par ses performances sur le court que par ses déclarations extra-sportives, l'Américain Tennys Sandgren bondit de 42 places au 55e rang après avoir atteint les quarts à Melbourne.

Novak Djokovic, battu en 8es, progresse d'une place (13e), tandis que Stan Wawrinka plonge au 15e rang (-7) après son élimination au 2e tour.

Classement ATP au 29 janvier:

1. Rafael Nadal (ESP) 9.760 pts

2. Roger Federer (SUI) 9.605

3. Marin Cilic (CRO) 4.960 (+3)

4. Grigor Dimitrov (BUL) 4.630 (-1)

5. Alexander Zverev (GER) 4.610 (-1)

6. Dominic Thiem (AUT) 4.060 (-1)

7. David Goffin (BEL) 3.460

8. Jack Sock (USA) 2.880 (+1)

9. Juan Martin Del Potro (ARG) 2.815 (+1)

10. Pablo Carreno (ESP) 2.705 (+1)

11. Kevin Anderson (RSA) 2.620 (+1)

12. Sam Querrey (USA) 2.490 (+1)

13. Novak Djokovic (SRB) 2.470 (+1)

14. Nick Kyrgios (AUS) 2.395 (+3)

15. Stan Wawrinka (SUI) 2.385 (-7)

16. Tomas Berdych (CZE) 2.320 (+4)

17. Lucas Pouille (FRA) 2.235 (+1)

18. John Isner (USA) 2.230 (-2)

19. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.050 (-4)

20. Andy Murray (GBR) 1.960 (-1)

...

25. Adrian Mannarino (FRA) 1.705 (+2)

26. Kyle Edmund (GBR) 1.667 (+23)

29. Chung Hyeon (KOR) 1.472 (+29)

33. Richard Gasquet (FRA) 1.375 (-2)

44. Gaël Monfils (FRA) 1.130 (-5)

45. Benoît Paire (FRA) 1.110 (-3)

54. Julien Benneteau (FRA) 929 (+5)

55. Tennys Sandgren (USA) 928 (+42)

64. Gilles Simon (FRA) 815 (-7)

77. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 690 (-3)

91. Jérémy Chardy (FRA) 605 (-7)

