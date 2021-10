Saint-Lô. Normandie : Tendance Ouest visite La Manche Libre

Jeudi 25 janvier 2018, La Manche Libre a accueilli la convention annuelle de Tendance Ouest au siège du journal, à Saint-Lô. L'ensemble des équipes - plus d'une cinquantaine de personnes - venues du Calvados, de l'Orne, de la Seine-Maritime et bien sûr de la Manche ont découvert les locaux du journal et aussi le Centre d'impression de presse de l'Ouest. Créé en 1982, "Tendance Ouest était un satellite de La Manche Libre", ont rappelé Benoit et Noëlle Leclerc-de Sonis, directeurs et fondateurs de la radio. Avec 227 400 auditeurs par jour, c'est aujourd'hui un média fort et indépendant, qui émet sur tout le territoire régional, symbole de l'unité normande.

