Festival. Le polar s'invite à Fleury-sur-Orne

C'est un rendez-vous désormais incontournable et les amateurs de polar ne s'y trompent pas. Pendant trois jours, du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018, le festival littéraire Bloody Fleury (Calvados) proposera un programme pour tous.

Concert, murder party et siestes littéraires

Éditeurs, lecteurs, libraires et même jeunes lecteurs trouveront forcément de quoi satisfaire leur curiosité et leur passion pour ce genre littéraire. Ce festival se définit également comme une manifestation qui casse les codes. Plus de 40 auteurs seront présents dont 13 normands. Il y aura même un concert des Unwalkers au Portobello puisque leur dernier album est accompagné d'un recueil de nouvelles d'auteurs de polar.

Cette nouvelle édition est donc riche en événements. Le festival ouvre le bal par la "bloody journée", l'occasion de découvrir notamment des maisons d'éditeurs ou bien encore de rencontrer des auteurs. Les scolaires ne seront pas oubliés avec la remise du prix des jeunes lecteurs.

Sieste littéraire, spectacle jeunesse, murder party, chasse au trésor ou escape room... La liste est longue et pour la découvrir il faudra consulter le programme complet sur le site internet de Bloody Fleury. Et vous pourrez faire dédicacer des livres déjà en votre possession (à condition de les faire identifier à l'entrée afin d'éviter toute confusion), dans la limite de trois exemplaires par personne.

Pratique. Du vendredi 2 au dimanche 4 février à la salle Auguste Delaune à Fleury-sur-Orne. Gratuit. Infos au 02 31 84 31 94

