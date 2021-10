La féerie des marchés de l'agglomération caennaise

Le plus important de tous, à Caen, innove et compte cette année deux emplacements. La partie principale, composée de près de 70 chalets, occupe le Boulevard Maréchal Leclerc. La Maison du Père Noël est délocalisée avec neuf autres chalets, place Pierre Bouchard. Cette annexe au marché caennais s’adresse plus particulièrement aux enfants. Des animations y sont organisées. Ouverts tous les jours de 10h à 19h, et les lundis, de 14h à 19h.



Place à la magie de Noël

À Caen également, on reste dans l’esprit de Noël avec la traditionnelle Hotte du Vieux Saint Sauveur, organisée du 7 au 30 décembre. Sans oublier le concert du Chœur et orchestre universitaire régional à l’amphi Pierre Daure, dimanche 11 (17h) et mercredi 14 décembre (20h30).

Dans le reste de l’agglomération, plusieurs communes proposent également un marché de Noël, comme par exemple Louvigny. Le week-end des 3 et 4 décembre, la salle des fêtes accueille de 10h à 18h des créations artisanales, rythmées par des animations musicales et gastronomiques. Epron fait de même dimanche 4 décembre de 9h30 à 18h, dans le dojo du complexe sportif. Saint-Aubin-sur mer-s’inscrit dans la continuité et fête dimanche 4 décembre, la dixième édition de la marche de la Saint-Nicolas, de 10h à 19h.

L’association multi-collections de Saint-Germain la Blanche-Herbe organise dimanche 4 décembre, la quatrième édition du marché de Noël et de la foire aux jouets.

Enfin, à Bretteville-sur-Odon, le marché Franco-allemand de la Saint-Nicolas est organisé le week-end des 3 et 4 décembre, par le comité de jumelage Bretteville-Glattbach.